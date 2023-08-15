الرياضة

أخضر السلة يكسب أندونيسيا في التصفيات الآسيوية والأولمبية

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1445 هـ      15 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الأندونيسي ٨٦ -٧٢ في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية – باريس 2024، وذلك في اللقاء الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق.

ويخوض أخضر السلة غدًا الأربعاء رابع مبارياته أمام نظيره الهندي، ويختتم مبارياته يوم الخميس أمام المنتخب الكازاخستاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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