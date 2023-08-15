الرياضة أخضر السلة يكسب أندونيسيا في التصفيات الآسيوية والأولمبية

البلاد- جدة

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الأندونيسي ٨٦ -٧٢ في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية – باريس 2024، وذلك في اللقاء الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق. ويخوض أخضر السلة غدًا الأربعاء رابع مبارياته أمام نظيره الهندي، ويختتم مبارياته يوم الخميس أمام المنتخب الكازاخستاني.