Kakeru يحقق لقب بطولة Street Fighter 6 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

حصل على 400,000 دولار من مجموع الجوائز البالغ مليون دولار

هاني البشر- الرياض

نجح الياباني Kakeru في تحقيق لقب بطولة Street Fighter 6 في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال- أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم- وحصل بذلك على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار.

وتمكّن Kakeru من انتزاع اللقب، بعد أن تغلّب على الأردني Angry Bird في المباراة النهائية 3-1 في المواجهة الأولى و3-0 في المواجهة الثانية، حيث جمعت الثنائي مواجهة استباقية في نصف نهائي المسار العلوي، وتفوق فيها Angry Bird بنتيجة 3-0، مما منحه المقعد الأول في المباراة النهائية، واضطر Kakeru لمواجهة الأمريكي Punk في نصف نهائي المسار السفلي ليحسم تلك المواجهة بنتيجة 3-2 ويضمن المقعد الثاني في النهائي، الذي استطاع فيه أن يردّ اعتباره ويحقق اللقب بعد المواجهتين.

وكانت البطولة قد انطلقت بتاريخ 10 أغسطس واستمرت لمدة 4 أيام، وشهدت مشاركة 32 لاعبًا من نخبة لاعبي اللعبة الشهيرة Street Fighter 6 على أرض بوليفارد رياض سيتي وفي Esports Arena تحديدًا. وتم رصد مبلغ مليون دولار كمجموع جوائز للبطولة، حيث حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 200,000 دولار، وصاحب المركز الثالث على مبلغ 100,000 دولار.

وقال الياباني البالغ من العمر 25 عامًا في المؤتمر الصحفي عقب فوزه باللقب: “لا أستطيع أن أصف شعوري حاليًا، ربما في الأيام القادمة عندما تهدأ الأمور سوف أستوعب ما حدث، ولكني سعيد جدًا بالطبع بهذا الانتصار، فالبطولة تحت موسم الجيمرز: أرض الأبطال هي الأكبر على مستوى العالم، وشارك فيها أفضل الأسماء في عالم Street Fighter 6، وإقامة مثل هذه المنافسات تدعم اللاعبين وتمنحهم الفرصة للبروز عالميًا. استمتعت حقًا بالتجربة وبالدعم الجماهيري طوال فترة البطولة، وهو ما منحني دافعًا إضافيًا في المواجهات. وأشكر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وجميع القائمين على البطولة على هذا التنظيم الرائع”.