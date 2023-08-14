يوسف حنيفة يخطف الذهب في بطولة تونس الدولية للطاولة

البلاد-جدة
حقق يوسف حنيفة لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة، كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة تونس الدولية، في فئة تحت 11 عامًا، بعد فوزه على الاسباني ألكساندر بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.
بدوره، أكد الدكتور عبدالله البار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أن هذا الإنجاز، يعتبر بمثابة تأكيد على حجم الاهتمام في فئة الأمل والبراعم والفئات السنية، في كرة الطاولة السعودية، ووجود قاعدة قوية قادرة على كتابة التاريخ في الأعوام القادمة.
جدير بالذكر أن حنيفة، نجم الطاولة السعودية الواعد، حصل على برونزية بطولة المغرب الدولية، وبرونزية بطولة العراق الدولية في وقت سابق، وهو أحد الأسماء الواعدة، التي تواجدت في معسكر الأخضر الذي أقيم في ماليزيا، يوليو الماضي.