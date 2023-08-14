مالكوم يقود الهلال لعبور أبها بثلاثية

محمود العوضي- جدة
قاد النجم البرازيلي مالكوم فريقه الهلال للتغلب على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف،
في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل مالكوم أهداف الهلال الثلاثة بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، ليتصدر مالكوم الهدافين بالشراكة مع مهاجم الأهلي فيرمينو، فيما أحرز سعد بقير هدف أبها بقذيفة صاروخية.
بتلك النتيجة، وضع الهلال أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي أبها بلا رصيد.
هدددددف!⚽
أول أهداف اللقاء للهلال عن طريق مالكوم ⚽
أبها 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ddtVYwBebx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
هدددددف!⚽
تسديدة سعد بقير تعود بأبها بالنتيجة ⚽#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/EZ8aUNkmbg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم يضيف ثاني أهداف الهلال ⚽
أبها 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Y1iH95ixRf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم.. هاتريك ⚽⚽⚽
أبها 1 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Vt6dJgl6HR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023