الرياضة

مالكوم يقود الهلال لعبور أبها بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1445 هـ      14 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قاد النجم البرازيلي مالكوم فريقه الهلال للتغلب على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف،

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل مالكوم أهداف الهلال الثلاثة بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، ليتصدر مالكوم الهدافين بالشراكة مع مهاجم الأهلي فيرمينو، فيما أحرز سعد بقير هدف أبها بقذيفة صاروخية.

بتلك النتيجة، وضع الهلال أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي أبها بلا رصيد.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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