كايسيدو يحطّم الرقم القياسي في تعاقدات الأندية البريطانية

توصّل تشيلسي إلى اتفاق نهائي مع برايتون للتعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو (21 عامًا) في صفقة قياسية لأي نادٍ بريطاني عبر التاريخ.

سيدفع الـ(بلوز) 135 مليون يورو من أجل التعاقد مع كايسيدو، وسيمنحه عقدًا طويل الأمد إلى غاية صيف 2030، براتب أسبوعي يقارب 200 ألف يورو.



صفقة كايسيدو اعتبرت الأكبر في تاريخ كرة القدم البريطانية، مُحطّمةً صفقة إنزو فيرنانديز الذي كلّف تشيلسي قبل أشهر 121 مليون يورو لجلبه من بنفيكا.

وارتفع سعر كايسيدو إلى هذه الدرجة القياسية بالنظر إلى اقتحام ليفربول سباق التعاقد معه، حيث استغل برايتون الأمر وغالى في مطالبة المادية.

ومن المنتظر أن يخضع كايسيدو للفحص الطبي في وقت متأخر اليوم الاثنين، قبل أن يوقّع رسميًا على عقود انضمامه إلى فريق غرب لندن.

Moises Caicedo will have his Chelsea medical this morning ahead of completing his British transfer record £115m move from Brighton 🔵 pic.twitter.com/YgLqQk8WRD

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2023