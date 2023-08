في ختام الجولة الأولى من دوري روشن.. النصر والهلال في ضيافة الاتفاق وأبها

هلال سلمان- جدة

تختتم اليوم الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين؛ حيث يحل الهلال ضيفًا على أبها في الـ 6 مساء، وفي التوقيت ذاته يلعب الاتحاد خارج أرضه مع الرائد، وفي الـ 9 مساء، يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، ويستقبل الشباب نظيره الأخدود.

أبها VS الهلال

يبدأ الهلال مشواره في الدوري بمواجهة خارج الديار أمام أبها، بعد خسارته نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية السبت، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مستهل موسم جديد حافل بالندية والإثارة، في حين يأمل أبها باستغلال الأرض والجمهور وإرهاق منافسه؛ لحصد النقاط الثلاث، أو على الأقل الخروج بنقطة، ولا يزال الهلال يبحث عن مهاجم لتعزيز صفوفه؛ حيث ظهر تأثره بغياب الهداف واضحًا في البطولة العربية، مع ظهور جيد لمحترفيه الجدد” روبن نيفيش وسافيتش ومالكوم وكوليبالي” بقيادة المدرب جيسوس، أما أبها فيقوده البولندي ميشنيفيتش، وقد تعاقد مع الأرجنتيني نوغيرا والحارس الروماني تاتاروشانو والغيني كامانو والبولندي كريتشوفياك من نادي الشباب، بالإضافة إلى المحليين محمد ناجي ومشعل المطيري ومحمد العوفي ويوسف آل عقيل وصالح القميزي.

الرائد VS الاتحاد

يبدأ الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفًا على الرائد، ويعول مدربه نونو سانتو على مجموعة جديدة من النجوم؛ يتقدمهم الهداف بنزيمة وكانتي وفابينيو وجوتا، الذين انضموا إلى النجوم السابقين حمدالله وروما والحارس غروهي، كما تعاقد مع لاعبين محليين هما صالح العمري وسلطان الفرحان، لكن لا يزال الفريق بحاجة لقلب دفاع لتعويض (الصخرة) أحمد حجازي. أما الرائد فيعول على الأرض والجمهور؛ لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة المدرب الكرواتي يوفيتشيفيتش، والنجوم الجدد الحارس البرتغالي موريرا والسنغالي ندياي والجزائري أمير سعيود لاعب الطائي السابق، ومن اللاعبين المحليين نايف هزازي وحمد الجيزاني وخالد السبيعي.

الاتفاق VS النصر

يستضيف الاتفاق نظيره النصر المتوج بكأس الملك سلمان للأندية العربية، ويسعى (فارس الدهناء) بقيادة المدرب ستيفن جيرارد إلى استغلال الأرض والجمهور وإرهاق المنافس لتحقيق الفوز في مستهل المشوار، وقد ضم الاتفاق قائد ليفربول هندرسون والفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي هندري، كما استعار حمدان الشمراني من الاتحاد. أما النصر فيدخل اللقاء منتشيًا بتتويجه بالبطولة العربية، ويقوده المدرب كاسترو، والنجوم الجدد” ساديو مانيه وبروزوفيتش وتيليس وفوفانا” المنضمون لرونالدو وتاليسكا وكونان.

الشباب VS الأخدود

يبدأ فريق الشباب مشواره على أرضه بمواجهة الأخدود؛ الضيف الجديد على دوري روشن، ويقوده المدرب الهولندي كايزر، وقد نجح في ضم الكولومبي كوييار من الهلال، ولا يزال يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد. أما الأخدود الذي يسجل ظهوره الأول في تاريخ دوري المحترفين، فيسعى لتحقيق بداية إيجابية، ويدربه البرتغالي مندونسا الذي يعول على الرومانيين تاناسي وبوركا والموهوب الإسباني كويادو لاعب برشلونة السابق، والمصري أحمد مصطفى، والحارس البرازيلي فيتور والكولومبي بيدروزا والجورجي كفيركفيليا، لكنه فقد خدمات هدافه الغيني عثمان باري، ومن المحليين ضم الأخدود كلًا من عبدالرحمن الريو والحارس حسن شيعان وعوض خميس وعبدالعزيز العويرضي وحمد آل منصور.