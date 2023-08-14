” طويق” يفوز ببطولة جدة لكرة المناورة

البلاد- جدة
اختتمت فعاليات بطولة جدة الثانية لكرة المناورة “دودج بول” التي توج بلقبها فريق طويق، بينما حصد فريق شاركس وغوستس المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وقد توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة المناورة عبدالعزيز الهزاني الفرق الفائز؛ حيث توج فريق طويق بالميدالية الذهبية، وجائزة قدرها 10 آلاف ريال، وفريق شاركس بالميداليات الفضية وجائزة قدرها 7 آلاف ريال، فيما نال فريق غوستس بالميداليات البرونزية وجائزة قدرها 5 آلاف ريال.
من جانبه، قال عبدالعزيز الهزاني: إن توالي إقامة بطولات المناورة “دودج بول” في العديد من المناطق بالمملكة يعكس الشعبية التي بدأت تكتسبها اللعبة، مثمنًا الدعم السخي واللا محدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وما توليه وزارة الرياضة من اهتمام ومتابعة مستمرين.
وأشاد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة المناورة بالمستويات الرائعة، التي ظهرت عليها الفرق خلال البطولة، التي تتطور باستمرار من بطولة لأخرى.
يذكر أن فرق الدودج بول تستعد لبطولة المملكة التي ستقام خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، وهي البطولة التي تمثل أهمية كبيرة؛ حيث سيتم خلالها اختيار اللاعبين الممثلين للمنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا.