شاهد.. برشلونة يسقط في فخ خيتافي بالدوري الإسباني

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد للدوري الإسباني (2023-2024) بالسقوط في فخ التعادل خارج الديار أمام خيتافي (0-0) سهرة الأحد.

دارت المباراة بين الفريقين لحساب الجولة الأولى من (لا ليغا) في أرضية ملعب (كوليسوم ألفونسو بيريز) معقل خيتافي، بإدارة الحكم سيزار سوتو غاردو.

وشهدت دقائق المباراة فرصًا عديدة سانحة للتسجيل الفريقين، غير أن تألق حارسي المرمى ورعونة بعض اللاعبين، أخرجت المباراة إلى التعادل السلبي.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42، بعد طرد البرازيلي رافينيا، وفي الدقيقة 57 أشهر الحكم غاردو بطاقة حمراء ضد مدافع خيتافي خامي ماتا.

وبعد توتّر الأجواء بين اللاعبين، أشهر غاردو بطاقة حمراء ثالثة في وجه مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في الدقيقة 70، إثر اعتراضه على قرارات الحكم.

وتواصلت معاناة الـ(بلوغرانا) للموسم الرابع تواليًا أمام خيتافي في أرضية (كوليسوم ألفونسو بيريز) حيث لم يفز البارسا في هذا الملعب منذ عام 2019.

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