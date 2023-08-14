جامعة جدة: بدء القبول في مسارات مبادرة “تمم”

جدة : البلاد

تعلن جامعة جدة ممثلة في الكلية التطبيقية عن بدء القبول الإلكتروني للعام ١٤٤٤هـ في مسارات مبادرة تمم لتعديل المسار المهني لخريجي جامعة جدة بما يتوافق مع إحتياج سوق العمل.

وتعد مبادرة تمم ببرنامج تمكين الخريجين أحد برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من رأس المال البشري، وخفض نسبة البطالة بين الخريجين وهي موجهه للخريجين الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن 6 أشهروأهم المسارات النوعية المتاحة للتسجيل (التسويق الرقمي – الإرشاد السياحي – تصميم الجرافيك – اللوجستيات والنقل – جودة وسلامة الأغذية)

https://tamm.uj.edu.sa/