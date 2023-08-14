تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك

تبوك : البلاد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين) بمنطقة تبوك حُكم القتل قصاصاً ببـ/ حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي – سعودي الجنسية -، إثر إقدامه على قتل / محمد بن شويمي بن مدله المطيري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وبحسب بيان الداخلية تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.