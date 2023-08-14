الرياضة

الهلال يتعاقد مع البرازيلي نيمار لمدة موسمين

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1445 هـ      14 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
نيمار لاعب باريس سان جيرمان

البلاد- جدة
نجحت إدارة الهلال في التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال وقع مع اللاعب البرازيلي، بعدما خاض الفحص الطبي في باريس، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وسيبدأ البرازيلي نيمار مشواره مع فريق الهلال ابتداءً من مواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل. وقد تم الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين.

وخلال الموسم الماضي، شارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 28 مباراة، خلال جميع المسابقات التي نافس عليها النادي الباريسي، ونجح في إحراز 16 هدفًا، خلال الموسم، وصنع مثلهم لزملائه.

 

وقد تعاقدت إدارة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 مع البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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