الهلال يتعاقد مع البرازيلي نيمار لمدة موسمين

البلاد- جدة
نجحت إدارة الهلال في التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الهلال وقع مع اللاعب البرازيلي، بعدما خاض الفحص الطبي في باريس، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
وسيبدأ البرازيلي نيمار مشواره مع فريق الهلال ابتداءً من مواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل. وقد تم الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين.
وخلال الموسم الماضي، شارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 28 مباراة، خلال جميع المسابقات التي نافس عليها النادي الباريسي، ونجح في إحراز 16 هدفًا، خلال الموسم، وصنع مثلهم لزملائه.