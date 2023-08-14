السعودية تحتضن السوبر الأفريقي منتصف سبتمبر

الرياض – هاني البشر

كشفت مصادر صحيفة” البلاد” أن لقاء نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 الذي سيجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا وفريق اتحاد العاصمة الجزائري سيقام في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف يوم 15 سبتمبر المقبل، وإذا تعذر إقامته في الطائف، فسيكون بنفس التاريخ× لكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

المباراة عربية خالصة، كما اعتدنا في السنوات الأخيرة، حيث تسيطر كرة شمال أفريقيا العربية، على القارة السمراء، فيما يتعلق بألقاب الأندية سواء في دوري الأبطال، أو الكونفيدرالية.