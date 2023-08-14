الرياض تحتضن أول معرض تايلندي بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية رائدة

البلاد : متابعات

تنظّم السفارة التايلندية والهيئة العامة للتجارة في مدينة الرياض، يوم الأحد 27 أغسطس الحالي، المعرض التايلندي الأول من نوعه في المملكة، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تايلندية رائدة في مختلف القطاعات، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويعزز المعرض الذي يستمر أربعة أيام، التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومملكة تايلند، وذلك بتسليط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين البلدين؛ وتوفير منصة فريدة لرواد الأعمال والمهنيين الطموحين والشركات التي تبحث عن فرص عمل مربحة وتعاون مثمر.

ويتيح المعرض بالإضافة إلى الجانب التجاري، فرصة للزائرين المهتمين بالسياحة وتبادل الثقافات، لاستكشاف التراث الثقافي الغني لتايلند ومعالمها السياحية، كما يشمل المعرض ورشًا تدريبية تفاعلية تهدف إلى تزويد الحضور بالمعرفة والخبرات القيّمة في مجموعة متنوعة من المجالات ذات العلاقة.