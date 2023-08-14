الرياضة

الاتحاد يتغلب على مضيفه الرائد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1445 هـ      14 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

دك فريق الاتحاد شباك مستضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة،ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية الاتحاد العائد ” عبدالرزاق حمدالله ” في الدقيقة 57، والبرازيلي ” كورنادو” هدفين في الدقيقتين 78،73 من عمر الشوط الثاني.

بهذا الفوز يحتل الاتحاد صدارة دوري روشن برصيد 3 نقاط بالشراكة مع الفيحاء، وبفارق الأهداف عن الأهلي.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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