الاتحاد يتغلب على مضيفه الرائد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
دك فريق الاتحاد شباك مستضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة،ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين.
سجل ثلاثية الاتحاد العائد ” عبدالرزاق حمدالله ” في الدقيقة 57، والبرازيلي ” كورنادو” هدفين في الدقيقتين 78،73 من عمر الشوط الثاني.
بهذا الفوز يحتل الاتحاد صدارة دوري روشن برصيد 3 نقاط بالشراكة مع الفيحاء، وبفارق الأهداف عن الأهلي.
حمدالله يسجل الهدف الأول للاتحاد⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/MWi5RUITZ6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
الهدف الثاني للاتحاد (كورنادو⚽️🔥)#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Pv36zimHgn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
هدددددف!⚽
(كورنادو🔥)
من جديد⚽️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ZENDTtnK7x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023