الرياضة الإيطالي مانشيني مدربًا للأخضر السعودي

البلاد- جدة توصل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني- الذي أعلن في وقت سابق استقالته من تدريب منتخب إيطاليا- إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب الأخضر لثلاثة مواسم. ولم تعلن الصفقة بشكل رسمي بعد، بانتظار وصول المدرب مانشيني إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة. وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب، وأنه يبحث عن مدرب جديد، قبل أقل من عام على انطلاق بطولة يورو 2024.

ويرحل مانشيني- الذي لم يشرح أسباب استقالته- بعد أن تولى منصبه في لحظة حرجة في تاريخ الكرة الإيطالية، عندما فشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022 رغم كونه بطل أوروبا الحالي، فيما كانت كأس العالم الثانية على التوالي من دون مشاركة “الأتزوري” بعد غيابه أيضًا عن مونديال 2018.

وترك مانشيني (58 عامًا) مقعد المدير الفني لمنتخب إيطاليا بعدما قاده في 61 مباراة، شهدت 39 فوزًا و13 تعادلًا و9 خسائر. وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قد أعلن السبت الماضي عن أن هوية المدرب الجديد سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه مدرب عالمي لم يسبق له تدريب “الأخضر”. ويصل المدرب الإيطالي إلى مقعد المدير الفني للمنتخب السعودي بعد 5 أشهر من إنهاء المدرب الفرنسي إيرفي رينارد عقده مع الاتحاد السعودي لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات، الذي خرج من المونديال النسائي بركلات الترجيح ضد أستراليا في الدور ربع النهائي.