أردا غولر يُجري عملية جراحية ويغيب عن الريال 5 أشهر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني خضوع لاعبه التركي الشاب أردا غولر (18 عامًا) إلى عملية جراحية ناجحة في الركبة، حسب بيان رسمي اليوم الاثنين.

وجاء في البيان: “خضع غولر لجراحة تنظيرية في ركبته اليمنى، تحت إشراف الخدمات الطبية بالفريق، وسيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام القليلة المقبلة.

وفد غولر للتو إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي مقابل 20 مليون يورو، حيث فاز (لوس بلانكوس) بالصفقة بعد منافسة قوية مع غريمه برشلونة.

وانضم الجناح الواعد إلى سلسلة إصابات ريال مدريد الأخيرة، حيث تأكد انتهاء موسم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو نتيجة قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكرت يومية ماركا (Marca) الإسبانية أن مدّة غياب غولر عن ريال مدريد ستتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، حيث لن يعود قبل بداية العام الجديد 2024.