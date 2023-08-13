167 ملياراً أصول الصناديق العقارية

البلاد – الرياض

كشف وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن محمد بن غنام، أنّ الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، شهدت ارتفاعًا في عدد المشتركين؛ ليصل عددهم إلى(526,981) مشتركًا في (356) صندوقًا، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال؛ نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي مكّنتها من الإٍسهام في نهضة القطاع وزيادة المعروض. وأضاف ابن غنام أن هيئة السوق المالية، ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار؛ بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري، سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيدًا بمستوى التنسيق بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار.