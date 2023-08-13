مركز الملك سلمان يواصل مساعداته

البلاد – الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات للدول الشقيقة، ففي السودان جرى توزيع 30 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم، و9 أطنان من السلال الغذائية في محلية بورتسودان، ونحو 50 طنًا في محلية عطبرة بولاية نهر النيل، و14 طنًا في محلية كسلا.

وفي اليمن الشقيق، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، وجرى ضخ أكثر من 7 ملايين لتر من المياه الصالحة للاستخدام، و770 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب.



وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. ويقوم المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف. كما وزع المركز 3,020 سلةً غذائيةً في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، و1.000 حقيبة مدرسية مزودة بالمواد القرطاسية في الصومال.