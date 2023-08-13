لايبزيغ يهزم بايرن ميونيخ بثلاثية ويحصد السوبر الألماني

حصد لايبزيغ كأس السوبر الألماني لكرة القدم لأول مرّة في تاريخه، بالفوز السبت على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة (3-0) في ملعب (أليانز أرينا).

فرض الجناح الدولي الإسباني داني أولمو (25 عامًا) نفسه نجمًا لكأس السوبر الألماني، بتسجيله هاتريك تاريخيًا لصالح لايبزيغ، في الدقائق 3 و44 و68.

وخسر بايرن ميونيخ -بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسمًا- أولى ألقابه في الموسم الجديد 2023-2024 بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

وبات النادي البافاري أكثر فريق يخسر كأس السوبر الألماني بواقع 7 مرّات، ليفض الشراكة مع بوروسيا دورتموند الذي خسر بطولة السوبر 6 مرّات.

من جهته، أصبح أولمو أول لاعب يسجل هاتريك ضد بايرن ميونيخ في مباراة نهائية، منذ مهاجم بوروسيا دورتموند، روبرت ليفاندوفسكي في نهائي كأس ألمانيا 2012، الذي خسره البافاري بنتيجة (2-5) وكان ليفاندوفسكي آنذاك لاعبًا في صفوف النادي الأصفر والأسود.