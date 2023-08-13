غدًا.. انطلاق الموسم الجديد من دوري “يلو” 2024/2023

البلاد- جدة

ينطلق غدًا الاثنين 14 أغسطس الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بمشاركة 18 فريقًا يتنافسون على حجز 3 مقاعد مؤهلة إلى دوري روشن للمحترفين. الموسم القادم.

ويشهد الموسم الجديد تواجد 5 أندية صعدت من دوري الدرجة الثانية وهي أندية الترجي، البكيرية، النجمة، الصفا والجندل، علمًا بأن أندية نجران، الساحل والشعلة كانت قد غادرت دوري يلو الموسم الماضي وهبطت إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان فريقا العدالة والباطن قد هبطا من دوري روشن للمحترفين إلى دوري يلو في مقابل صعود الرباعي الأهلي، الحزم، الأخدود والرياض.

وحظي دوري يلو باهتمام جماهيري وإعلامي الموسم الماضي؛ نظرًا لوجود النادي الأهلي الذي تمكن في النهاية من العودة سريعًا إلى دوري الأضواء متوجًا بلقب دوري الدرجة الأولى، لكن الموسم الجديد سيحظى أيضًا باهتمام كبير للعديد من الأسباب، حيث سيشهد الموسم الجديد تطبيق قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق من 6 إلى 7 لاعبين وهو ما سيزيد من حدة التنافسية بين الأندية.

سبب آخر يتمثل في وجود العديد من الأندية صاحبة التاريخ الكبير، التي تسعى للعودة إلى دوري المحترفين الذي بات بفضل الصفقات العالمية الأخيرة في مصاف الدوريات العالمية ومن بين هذه الأندية القادسية، الباطن، الفيصلي، هجر وأحد وغيرها.

ويحتضن 14 ملعبًا مباريات دوري يلو للموسم الجديد وذلك على النحو التالي:

ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام (القادسية والترجي والصفا)

ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر (الترجي والقادسية والصفا)

ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء (العدالة)

ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (جدة)

ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل (الجبلين)

ملعب مدينة المجمعة الرياضية (الفيصلي)

ملعب نادي الحزم (الخلود)

ملعب نادي أحد (أحد)

ملعب إدارة التعليم (العربي والنجمة)

ملعب نادي العروبة (العروبة والجندل)

ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة (العين)

ملعب نادي الباطن (الباطن والقيصومة)

ملعب نادي البكيرية (البكيرية)

ملعب نادي هجر (هجر).