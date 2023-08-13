شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وليفربول (1-1)

أجبر ليفربول مضيفه تشيلسي على التعادل بهدف في كل شبكة (1-1) أمسية الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أقيمت المباراة في عقر دار تشيلسي، ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة الإنجليزية لندن أمام نحو 41 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم أنتوني تايلور.

الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل في الدقيقة 18 لليفربول، وألغى الحكم تايلور بعد الرجوع لتقنية (VAR) هدفًا للمصري محمد صلاح في الدقيقة 29.

رد تشيلسي لم يتأخر، وسجّل الوافد الجديد، المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة 37، إثر ركلة حرة غير مباشرة نفّذها الإنجليزي بين تشيلويل.

تواصلت الإثارة حينما تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الثانية في وقت قصير، وألغت هدفًا لتشيلويل في الدقيقة 39 لوجود حالة تسلل.

وكرّس ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أنهى المباراة السابعة تواليًا بنتيجة التعادل أمام تشيلسي، ليصبح الـ(بلوز) أكثر خصم يحقق الـ(ريدز) أمامه سلسلة تعادلات في تاريخ مشاركاته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد أهداف تشيلسي وليفربول 1-1