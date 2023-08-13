ريال مدريد يستهل الموسم بانتصار صعب على أتلتيك بيلباو

انتصر ريال مدريد سهرة السبت على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين (2-0) ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2023-2024.

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “سان ماميس” معقل النادي الباسكي، أمام قرابة 50 ألف مشجّع، بإدارة الحكم خيسوس جيل مانزانو.

سجّل هدفي ريال مدريد كل من المهاجم البرازيلي رودريغو غويس في الدقيقة 28، ثم صانع الألعاب الإنجليزي جودي بلينغهام في الدقيقة 36.

وحصد “لوس بلانكوس” أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ليتصدر لائحة الترتيب مؤقّتًا إلى حين نهاية مباريات الجولة الأولى من (لا ليغا).

شاهد أهداف ريال مدريد واتلتيك بيلباو 2-0