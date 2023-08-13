الرياضة

ريال مدريد يستهل الموسم بانتصار صعب على أتلتيك بيلباو

محمد ابو الوفاaccess_time27 / محرم / 1445 هـ      13 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يهزم أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

انتصر ريال مدريد سهرة السبت على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين (2-0) ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2023-2024.

 

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “سان ماميس” معقل النادي الباسكي، أمام قرابة 50 ألف مشجّع، بإدارة الحكم خيسوس جيل مانزانو.

 

سجّل هدفي ريال مدريد كل من المهاجم البرازيلي رودريغو غويس في الدقيقة 28، ثم صانع الألعاب الإنجليزي جودي بلينغهام في الدقيقة 36.

 

وحصد “لوس بلانكوس” أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ليتصدر لائحة الترتيب مؤقّتًا إلى حين نهاية مباريات الجولة الأولى من (لا ليغا).

 

شاهد أهداف ريال مدريد واتلتيك بيلباو 2-0

 

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