متابعة – هاني البشر

توجت المطية “قطنة” لمالكها الإماراتي سهيل الرملي محمد العامري بالتوقيت الأفضل في منافسات “الحيل والزمول” على ميدان الطائف لسباقات الهجن، وذلك في ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن.

وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ 28 من الشهر ذاته.

ونجحت “قطنه” في كسب الشوط الـ 11 في الفترة الصباحية، في اليوم الختامي للمرحلة بتسجيلها زمن قدره 7:45.251 دقيقة، فيما حققت المطية “الظبي” لمالكها سالم سيف علي سويلم ثاني أفضل توقيت بـزمن 7:46.858 دقيقة، وحققت المطية “الراوي” لمالكها الإماراتي رائد المرواني الجهني ثالث أفضل توقيت بزمن 7:54.743 دقيقة.

وخاضت فئة “الحيل والزمول” البالغ عددها 371 مطية عدد 20 شوطًا، قطعت من خلالها المطايا 100 كيلو متر، مسافة كل شوط (5 كيلو مترات)

وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان مشاركة 10.396 مطية كرقم قياسي في المرحلة الأولى بمشاركة أكثر من 10 دول.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية في الـ 28 من الشهر الجاري، وستشهد منافساتها إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء، بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، عقب استحداث اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع الاتحاد الدولي ” ICRF ” الماراثون.

ويحظى المهرجان برعاية ودعم سمو ولي العهد، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، وإشراف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.