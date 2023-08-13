الرياضة القادسية يتعاقد مع لاعب الهلال” كاريلو”

الدمام- البلاد

أعلنت إدارة نادي القادسية عن تعاقدها مع الجناح البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال، لتعزيز صفوف الفريق القدساوي في الموسم المقبل.

ويواصل فريق القادسية تدعيماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل بناء فريق متكامل في كافة الخطوط، يمكنه من المنافسة على صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، والعودة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأ كاريلو مسيرته الكروية من أكاديمية الشباب في ليما في استير غراندي دي بنتين، في عام 2004، ثم انضم إلى أكاديمية شباب أليانزا ليما في عام 2007. وفي عام 2009، تم تصعيد كاريلو إلى الفريق الأول بنادي ليانزا ليما، وفي 2011 انضم إلى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات. وفي عام 2016 انتقل كاريلو من سبورتنغ لشبونة إلى الغريم التقليدي بنفيكا، وبعدها بعام واحد انتقل كاريلو للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه إلى نادي واتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

وفي موسم 2018-2019 أعير كاريلو مرة أخرى لكن هذه المرة إلى فريق الهلال، وبعد تألقه اللافت مع الفريق الهلالي، وقع عقدًا مع الفريق الأزرق بشكل نهائي في يوليو 2019 لمدة 4 سنوات.