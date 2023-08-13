الرياضة السنغالي حبيب ديالو يصل الرياض للانضمام للشباب

الرياض – هاني البشر

وصل مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الرياض المهاجم الدولي السنغالي حبيب ديالو (مواليد 1995) لاعب فريق ستراسبورغ الفرنسي، بعد الاتفاق المبدئي مع الإدارة الشبابية، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي صباح غدٍ في أحد المراكز الطبية المتخصصة؛ تمهيدًا للتوقيع النهائي. كان في استقبال اللاعب في مطار الملك خالد مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، ومسؤول العلاقات بالنادي سعد النفيعي، حيث تم استقباله بالورود.