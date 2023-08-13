إحباط مليوني حبة كبتاغون

جدة : البلاد

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,242,560 حبة كبتاغون بعد العثور عليها مخبأة في إرسالية حلويات وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية مخبأة أسفل طبقات “البقلاوة”.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقا لتعزيز أمن المجتمع وحمايته بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.