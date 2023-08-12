رياضيون لـ “البلاد”: نهائي أغلى الكؤوس سعودي عربي

غدير عبدالله الطيار- الرياض

يُسدل الستار مساء اليوم على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، من خلال النهائي الكبير الذي يجمع الغريمين النصر والهلال السعوديين، ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف؛ حيث يبحث الفريقان عن نهاية سعيدة لمسيرتهما في البطولة.

البطولة ضمت 16 ناديًا في أدوارها النهائية على ملاعب السعودية، قبل أن تسفر عن نهائي مثير بين الفريقين الأقوى في المسابقة.

ويعود اللقب العربي إلى الأندية السعودية بعد غياب استمر 18 عامًا؛ حيث لم تتوج به أنديتنا؛ منذ فوز الاتحاد بالبطولة عام 2005.

” البلاد” التقت مع اثنين من اللاعبين السابقين للحديث عن النهائي والديربي المرتقب.

في البداية أكد عبدالله الواكد اللاعب الدولي السابق، الذي خاض كأس القارات بالمكسيك 1999، وكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، أن البطولة غالية وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الغالي على الجميع. وأتوقع” نهائيا قويًا وممتعا” فوصول الفريقين مستحق، مع وجود لاعبين سوبر، وكل الأنظار تتجه لهذه المباراة الكبيرة فنيًا. الفريقان لديهما نجوم قادرون على تقديم مباراة قوية وممتعة، وأرى أن توقع من سيحسم اللقب صعب جدًا.

أما مهاجم نادي الهلال السابق منصور الرحمة، فقال: تأهل الفريقين السعوديين” الهلال والنصر” إلى نهائي البطولة يدل على قوة الأنديه السعودية. أتمنى أن يكون اللقب هلاليًا، ولكن سنقول مبروك للفائز أيًا كان.