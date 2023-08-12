الرياضة

رونالدو هدافًا لكأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1445 هـ      12 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حصد كريستيانو رونالدو جائزة هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بتسجيله 6 أهداف متفوقاً على كريم بنزيما زميله السابق ولاعب الاتحاد الحالي الذي سجل 3 أهداف.

سجل رونالدو هدفاً في شباك كل من الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والرجاء المغربي، والشرطة العراقي، وهدفين في شباك الهلال. كما توج لاعب الهلال سافيتش بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، بينما اختير نواف العقيدي أفضل حارس مرمى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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