رونالدو هدافًا لكأس الملك سلمان للأندية

محمود العوضي- جدة
حصد كريستيانو رونالدو جائزة هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بتسجيله 6 أهداف متفوقاً على كريم بنزيما زميله السابق ولاعب الاتحاد الحالي الذي سجل 3 أهداف.
سجل رونالدو هدفاً في شباك كل من الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والرجاء المغربي، والشرطة العراقي، وهدفين في شباك الهلال. كما توج لاعب الهلال سافيتش بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، بينما اختير نواف العقيدي أفضل حارس مرمى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.
رونالدو.. هداف البطولة🏆⚽️#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/DQINwMmJnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
العقيدي.. أفضل حارس في البطولة🧤#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/j4qv6QUaX5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
سافيتش لاعب الهلال أفضل لاعب في البطولة🎖#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/E9n1mwgZlm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023