تمّت.. كيبا أريزابالاغا من تشيلسي إلى ريال مدريد

اتفق ريال مدريد مع تشيلسي على استعارة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا (28 عامًا) خلال الموسم الحالي- حسب إذاعة بي بي سي (BBC) السبت.

تعاقد ريال مدريد -المحتمل- مع كيبا، جاء بعد إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وغيابه بين 6 و8 أشهر.

وبدأ “لوس بلانكوس” مفاوضاته مع عدّة حرّاس مرمى بارزين، من بينهم المغربي ياسين بونو والإسباني ديفيد دي خيا، لكن الاختيار وقع على كيبا.

تشيلسي اقتنع سريعًا بالتخلي عن خدمات كيبا لريال مدريد، بالنظر إلى تعاقد النادي مع حارس المرمى الإسباني روبرتو سانشيز من برايتون، قبل أيام.

من المتوقّع أن يصل كيبا إلى العاصمة مدريد في الساعات المقبلة لتوقيع عقد إعارة لمدة موسم واحد مع الملكي، مع وجود خيار بند الشراء النهائي.

Kepa is joining Real Madrid from Chelsea on a loan deal, per @FabrizioRomano 🧤 pic.twitter.com/Ad35Y3dIT6

