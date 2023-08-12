تفاعل كبير من جمهور جدة مع الحفل الاول لـلفنانين حكيم و مصطفى حجاج و خالد سليم

جدة – ياسر خليل

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark يوم الجمعة ١١ أغسطس، والذي جمع معجبين كوكبه من الفنانين المصرين في حفل غنائي كبير .

وافتتح الحفل للوصلة الطربية الاولى بحضور الفنان خالد سليم ، وستمتع الجمهور بأجمل ليالي الهوى على أجمل ما تغنى به أغنية ” ليالي” كما عبر الفنان خالد سليم للجمهور ” مساء الورد والطيب عليكم يا أهل جدة و بالتفاعل هذا بحبكم ، كما شكر كُل من الهيئة العامة للترفيه و الشركة المنظمة بنش مارك “، حيث أكمل مجموعة من أشهر الاغاني من ضمنها اغنية ” أستاذ الهوى ، بلاش الملامة ، عاشق وطن ، عشنا قدي ايه ، عيش ، يا هوى ، قالت أحبك ، يا جميل ، جانا الهوى ” وعبر الفنان خالد سليم في المؤتمر الصحفي ” بسعادت وجوده في جدة وبين اهلها كما صرح في المؤتمر عن صدور فيلم جديد قريباً ، وعبر لجمهوره السعودي كلمة سم تعني ان كلامهم اوامر “

كما أكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان مصطفى حجاج ، صاحب الشعبية الشبابية الكبيرة ،حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل ما تغنى ” يا منعنع ، زحمة ، خطوة ، مية وش ، كان لك معايا ، بطليني ، الوجع ، نصيبي و قسمتك ” وعبر الفنان مصطفى حجاج في المؤتمر الصحفي “سعيد بوجوده بين اهلي و اخواني في جدة وسعيد بجمهور جدة اللي ولع المسرح “

حيث أكمل الوصلة الطربية الثالثة صاحب الشعبية الجماهيرية العظيمة الفنان حكيم ، بدخوله القوي على اول أغنية “السلام عليكو ” ،كما كانت المشاركة الاول للفنان حكيم في السعودية وبالتحديد بجدة ، ومن حصيلة الاغاني ” افرض ،ليلة بمبي ، يانا يا ، حلاوة روح ، بيني وبينك خطوة ” وقد احيا الفنان حكيم روعة الماضي بفنه الشعبي الجميل و عذوبة صوته بالأغاني الشعبية ، كما عبر الفنان حكيم في المؤتمر الصحفي ” عن حفاض اختياراته للكلامات الاغاني بحيث تليق ان تدخل كل بيت عربي و الكلامات تتغنى “