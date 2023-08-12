الدولية

تحطم مقاتلة روسية في كالينينغراد ومقتل طاقمها

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1445 هـ      12 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو : د ب أ

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة من طراز “سو- 30″، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية، في بيان: “تحطمت طائرة “سو- 30” ذات مقعدي قيادة، في 12 آب/أغسطس، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: “كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني”.

وأفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، في 17 تموز/ يوليو الماضي، بتحطم مقاتلة روسية من طراز “سو- 25″، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.

وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في “تليجرام”: “حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز “سو- 25″، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث”.

وفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.