النصر بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية العربية

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
توج فريق النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
سجل ميشايل هدف الهلال والنجم رونالدو هدفي النصر، ليحقق (الدون) أول بطولة له مع (العالمي).
بدأ الهلال النهائي ضاغطًا منذ البداية، وقابله النصر بالتراجع لمناطقه الخلفية، وسدد نيفيش كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة، بعدها أهدر سالم كرة بطريقة غريبة (د 5)، ثم فرض النصر سيطرته وسنحت أول فرصة خطيرة له بعد عرضية ساديو مانيه التي وضعها بروزوفيتش برأسه لكن محمد العويس أنقذها ببراعة (د 19)، وسدد رونالدو كرة حرة مباشرة في حائط الصد (د 21)، وسدد الخيبري كرة قوية تصدى لها العويس (د 28)، بعدها بدقيقتين فشل بروزوفيتش في استغلال تمريرة مانيه فسدد كرة ضعيفة، ثم سدد تاليسكا كرة في يد العويس (د 33)، وأصيب نيفيش في كرة مشتركة مع لاجامي (د 38)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في تسجيل هدف التقدم بعد هجمة منسقة وعرضية من مالكوم وضعها ميشايل برأسه في شباك العقيدي (د 51)، وسدد تيليس كرة حرة مباشرة كادت أن تلج الشباك لولا يقظة العويس (د 54)، ثم صوب رونالدو قذيفة اعتلت المرمى (د 58)، وواصل العويس تألقه بإبعاده تصويبة تاليسكا بعدها بدقيقة، وفي الدقيقة 70 طرد عبدالإله العمري بعد الرجوع للفار إثر عرقلته للمنفرد مالكوم، وعاد النصر لإدراك التعادل بعد عرضية الغنام التي قابلها رونالدو في الشباك (د 74)، بعدها بدقيقة احتسب الحكم المغربي رضوان جيد ركلة جزاء للهلال قبل أن يتراجع عنها عقب الرجوع للفار (د 77)، وأشرك كاسترو كلًا من كونان ومحمد آل فتيل مكان الخيبري ولا جامي، ورد جيسوس بإشراك البريك وجحفلي مكان الشهراني وكوليبالي، وسجل رونالدو هدفًا ألغي بداعي التسلل (د 83)، وأهدر سافيتش رأسية في الوقت بدل الضائع، ثم تصدى العقيدي لتسديدة مالكوم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).
ومع بداية الشوطين الإضافيين لعب عبدالله الحمدان مكان ميشايل من جانب الهلال، فيما لعب غريب مكان تاليسكا من النصر، وأبعد البليهي ببراعة هدفًا محققًا من رونالدو (د 92)، وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا بعد متابعته تسديدة فوفانا المرتدة من العارضة (د 97)، ليتصدر رونالدو صدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف. ثم طرد الحكم مدرب النصر كاسترو، وزج كاسترو بمصعب الجوير وكارييو وعبدالله رديف مكان نيفيش ومالكوم وكنو في آخر دقيقة من الشوط الإضافي الأول.
وفي الشوط الإضافي الثاني، سدد سعود عبد الحميد بجوار القائم (د 108)، وخرج رونالدو مصابا وحل مكانه علي الحسن (د 114)، وأشرك كاسترو عبدالعزيز العليوة مكان ماني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ثم عبدالمجيد الصليهم مكان بروزوفيتش، وأهدر العليوة انفرادا بالحارس، ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز النصر بالبطولة.
اللحظة المنتظرة لجماهير #النصر🏆✅#النصر_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/6nHHZeEKxr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
ميشايل يفتتح أول أهداف القمة 🔥🔥
الهلال 1 × 0 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/m76wmnRLyw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
رونالدو يعادل النتيجة للنصر⚽️🔥
الهلال 1 × 1 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/S6HwxGK3JP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
رونالدو يضيف الهدف الثاني بعد عدة محاولات نصراوية⚽️🔥
الهلال 1 × 2 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ybEEQJHESY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023
لحظة تأكيد هدف رونالدو الثاني⚽️#الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/LcuuRLxtem
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023