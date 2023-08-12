الطائي يتغلب على ضمك بهدف وحيد

محمود العوضي- جدة
افتتح فريق الطائي مشواره في دوري روشن للمحترفين موسم 2024/2023 بفوز مهم على ضيفه فريق ضمك بهدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبدالعزيز الحرابي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء. بتلك النتيجة حصد فريق الطائي أول ثلاث نقاط في رصيده ، فيما بقي ضمك بلا رصيد.
هدددددف!⚽
د79' الهدف الأول لـ الطائي عن طريق عبدالعزيز الحرابي.
الطائي 1 × 0 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الطائي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/VUveTMcJig
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023