الرياضة

الطائي يتغلب على ضمك بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1445 هـ      12 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

افتتح فريق الطائي مشواره في دوري روشن للمحترفين موسم 2024/2023 بفوز مهم على ضيفه فريق ضمك بهدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في حائل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبدالعزيز الحرابي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء. بتلك النتيجة حصد فريق الطائي أول ثلاث نقاط في رصيده ، فيما بقي ضمك بلا رصيد.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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