طريقة عمل الميني تارت بحشوة صوص الدولسي دي ليتشي

دولسي دي ليتشي هي حلوى تقليدية تنتشر في إسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية تعتمد طريقة تحضير هذه الحلوى على تدفئة الحليب المحلى ببطء من أجل الحصول علي نكهة مماثلة للكراميل

المقادير اللازمة

للميني تارت

2 كوب دقيق

200 جرام زبدة مثلجة مكعبات

0.25 كوب ماء مثلج

رشه ملح

لصوص الدولسي دي ليتشي

عبوة حليب مكثف محلي

طريقة العمل

التارت

نقوم بوضع الملح على الدقيق ويقلب

نضع الزبدة على الدقيق ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملي

نضع الماء وبإستخدام شوكة نجمع العجين حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة

تغطي وتترك بالثلاجة 30 دقيقة

تفرد العجينة وبإستخدام قطاعة تقطع

توضع في قوالب الميني تارت وبإستخدام شوكة نقوم بعمل ثقوب

نضع ورق كب كيك فوق العجين وبه القليل من الحبوب

تخبز القوالب في الفرن على حرارة 200 لمدة 20 دقيقة

ترفع الحبوب من القوالب وتخبز 5 دقائق أخري

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

صوص الدولسي دي ليتشي

نقوم بوضع عبوة الحليب المكثف المحلى فى قدر مغمور بالماء

ويترك على نار متوسطة 3 ساعات حتى يصبح كراميل

يرفع من على النار ويترك ليبرد تماماً

تقديم التارت

نقوم بملئ كل حبة من التارت بصوص الدولسي دي ليتشي

ثم يقدم مع تزيينه بحسب الرغبة