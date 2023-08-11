طريقة عمل الميني تارت بحشوة القشطة

لمحبي الحلويات السريعة وصفة تارت بحشو القشطة

المقادير اللازمة

للتارت

2 كوب دقيق

200 جرام زبدة مثلجة مكعبات

0.25 كوب ماء مثلج

رشه ملح

لحشو القشطة

2 عبو قشطة

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي بدون ملح

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

التارت

نقوم بوضع الملح على الدقيق ويقلب

نضع الزبدة على الدقيق ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملي

نضع الماء وبإستخدام شوكة نجمع العجين حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة

تغطي وتترك بالثلاجة 30 دقيقة

تفرد العجينة وبإستخدام قطاعة تقطع

توضع في قوالب الميني تارت وبإستخدام شوكة نقوم بعمل ثقوب

نضع ورق كب كيك فوق العجين وبه القليل من الحبوب

تخبز القوالب في الفرن على حرارة 200 لمدة 20 دقيقة

ترفع الحبوب من القوالب وتخبز 5 دقائق أخري

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

الحشو

تقلب جميع المقادير معاً بمضرب يدوي حتي تتماسك وتتجانس

يحشي كل حبة من التارت بالقشطة

ثم تزين بحسب الرغبة

ويقدم التارت بعد ان يبرد بالثلاجة