جياد الأمير سلطان بن مشعل تحقّق فوزًا ثلاثيًّا في الحفل الـ28 بموسم سباقات الطائف

‎ “أي أيام ماجيك” يحسم الشوط الأغلى.. والخيّال لويس موراليس يحقّق الفوز في شوطين

‎ متابعة – محمد الجليحي

‎حقّقت جياد الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، فوزًا ثلاثيًّا في الحفل الـ28 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.

‎وحسمت الجياد “إمبرل شو” و”أي أيام ماجيك” و”قوست أنموست” الأشواط: الرابع والخامس والتاسع، وتدرّبت كلُّها على يد المدرب شالح العضيانيّ.

‎وقاد الخيّال لويس موراليس الجواد “أيام ماجيك” إلى الفوز بأغلى أشواط الحفل على مسافة 1400 متر، والذي وصل مجموع جوائزه إلى 47 ألف ريال، نصفُها لبطله، بينما بلغ مجموع جوائز أشواط الحفل مجتمعة 248 ألف ريال.

‎وانتصر الخيّال نفسه، مع الجواد “قوست أنموست”، في الشوط التاسع، الذي بلغت مسافته 2000 متر. ومع الخيّال وجبرتو راموس، جاء انتصار “إمبرل شو”، على مسافة 1400 متر، في الشوط الرابع.

‎وتألّف الحفل، الذي انطلق عصرًا، من 9 أشواط متنوعة، بينها 5 خُصِّصَت للخيل المبتدئة والخيل العربيّة المبتدئة. بينما خُصِّص شوطان للإنتاج المحليّ تكافؤ (0- 70) و(0- 75)، وشوطٌ للإنتاج المحليّ من الأفراس، أمّا الشوط الخامس فكان للخيل الرابحة (1- 3 فوز).

‎وأسفر الشوط الأول، الذي امتدّ لـ1200 متر، عن فوز الفرس “هواوية”، المملوكة لسعد بن عطا الله القحطانيّ، مع الخيّال محمد الشريماء والمدرّب بدن السبيعيّ.

‎وقاد الخيّال خالد الشرار الجواد “إيه إف سموم”، المملوك لعايش فالح مفلح الهذليّ، إلى تصدّر ترتيب نتائج الشوط الثاني، على مسافة 1200 متر، بإرشاد المدرّب عايش الهذليّ.

‎وذهبت صدارة الشوط الثالث، على مسافة 1400 متر، للجواد “تاج العناية”، المملوك لطارق محمد عناية، بقيادة الخيّال عبد الله الفيروز، بينما درّبه محمد الخليفيّ.

‎وظفرت الفرس “قربة”، المملوكة لعبد الرحمن عبد الله المخضوب، بالمركز الأول في الشوط السادس، قاطعةً مسافته، البالغة 1600 متر، مع الخيّال عادل الفريديّ، وتحت إرشاد المدرّب عبد العزيز الحزابيّ.

‎وفرض الجواد “الأحص”، المملوك لفهد مساعد حمود المطرفيّ، حضوره في الشوط السابع، الذي امتدّ للمسافة نفسها، محتلًّا المركز الأوّل مع الخيّال عبد الله الكريديس والمدرّب الأسعد مروان.

‎وعلى المسافة نفسها أيضًا، حقّقت الفرس “إيستا دي سوليل”، المملوكة لسالم حمد العايذيّ، الفوز بالشوط الثامن، وقادها الخيّال كاميلو أوسبينا، بينما درّبها منصور الميمونيّ.