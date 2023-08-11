بعد إصابة كورتوا.. ريال مدريد يتجّه إلى المغربي بونو

بات حارس المرمى المغربي لنادي إشبيلية، ياسين بونو (32 عامًا) المرشّح الأبرز للانتقال إلى ريال مدريد، لتعويض إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (31 عامًا).



وأعلن ريال مدريد الخميس عن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وخضوعه إلى عملية جراحية؛ إذ من المرجّح أن يغيب نحو 7 أشهر عن الملاعب.



وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن بونو هو المرشّح الأول لخلافة كورتوا في عرين الـ”ميرنغي” حيث يحظى الحارس -المولود في كندا- بتقدير الجهاز الفنّي لريال مدريد.



بونو قاد منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كما قاد إشبيلية للفوز بنسختين من الدوري الأوروبي، في عامي 2020 و2023 على التوالي.



ويفتتح ريال مدريد موسمه الجديد بالترحال إلى ملعب “سان ماميس” لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم السبت 12 أغسطس، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.