بايرن ميونيخ يفاوض حارس تشيلسي “كيبا”!

يتفاوض بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا في آخر 11 موسمًا- مع تشيلسي من أجل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا (28 عامًا)- حسبما أفادت سكاي سبورتس (Sky Sports).

ويخطط البافاري لتأمين مركز حراسة المرمى، بعد أن غادره السويسري يان سومر إلى إنتر ميلان قبل أيام، في حين لا زالت الإصابة تؤثّر على النجم مانويل نوير.

حسب المصدر، يهدف بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل، إلى استعارة كيبا لمدة موسم واحد، مع إدراج بند خيار الشراء في نهاية المدة.

تشيلسي كان قد أعلن عن التعاقد مع حارس المرمى الإسباني روبرتو سانشيز من برايتون هذا الصيف مقابل 23 مليون يورو، ليُفتح المجال أمام كيبا للرحيل.

وفد كيبا إلى الـ”بلوز” صيف 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني، في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو، وساعد الفريق لحصد دوري أبطال أوروبا 2021.

❗️Excl. News #Kepa: FC Bayern has submitted an official offer to Chelsea!

➡️ It’s about a one-year-loan with an option to buy. #CFC @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JZWYtYZO7n

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 10, 2023