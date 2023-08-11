الرياضة

الأهلي يستهل مشواره في روشن بهاتريك ” فيرمينو”

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1445 هـ      11 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- ريان أبوهبرة- سلطان منصور

قاد النجم البرازيلي روبرت فيرمينو فريق الأهلي لتحقيق فوز مهم على نظيره الحزم، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في افتتاح الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسط حضور جماهيري مميز من عشاق القلعة الخضراء.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق البرازيلي فيرمينو في الدقائق 6، 10 و72، بينما سجل اللاعب فينسيوس سوزا هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50 مستغلًا خطأ من حارس الأهلي إدوارد ميندي.
بتلك النتيجة، حصد فريق الأهلي أول 3 نقاط له في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

  

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.