الأهلي يستهل مشواره في روشن بهاتريك ” فيرمينو”

محمود العوضي- جدة
تصوير- ريان أبوهبرة- سلطان منصور
قاد النجم البرازيلي روبرت فيرمينو فريق الأهلي لتحقيق فوز مهم على نظيره الحزم، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في افتتاح الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسط حضور جماهيري مميز من عشاق القلعة الخضراء.
جاءت أهداف الأهلي عن طريق البرازيلي فيرمينو في الدقائق 6، 10 و72، بينما سجل اللاعب فينسيوس سوزا هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50 مستغلًا خطأ من حارس الأهلي إدوارد ميندي.
بتلك النتيجة، حصد فريق الأهلي أول 3 نقاط له في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.
🎥 هدف الأهلي الأول
⚽️ بوبي فيرمينو
#️⃣ #الأهلي_الحزم#yallaRSL pic.twitter.com/uaZy4kQ729
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 11, 2023
🎥 هدف الأهلي الثاني
⚽️ بوبي فيرمينو
#️⃣ #الأهلي_الحزم#yallaRSL pic.twitter.com/1Wah99upha
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 11, 2023
🎥 هدف الحزم الأول
⚽️ فينسيوس سوزا
#️⃣ #الأهلي_الحزم#yallaRSL pic.twitter.com/d6QCwQbjkW
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 11, 2023
بوبي فيرمينو 💪
أول هاتريك هذا الموسم!! 👏⚽️#دوري_روشن_السعودي #yallaRSL pic.twitter.com/hSQQQUv24e
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 11, 2023