إدارة القادسية تتعاقد مع الصيعري

الدمام- البلاد

أتمت إدارة نادي القادسية التعاقد مع المهاجم محمد الصيعري، لتعزيز خط الهجوم القدساوي في دوري يلو للموسم المقبل.

ويسعى القادسية للاستفادة من خبرات الصيعري التي اكتسبها من محطاته المختلفة خلال مسيرته الكروية مع الأندية.

وكانت بدايات الصيعري، مع نادي الإتحاد ومثله في جميع الفئات السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول، وانتقل بعدها إلى نادي هجر في صيف 2015 ولعب معهم لمدة موسم واحد.

وفي موسم 2016 انتقل لنادي الاتفاق وبعدها انتقل بنظام الإعارة إلى فريق التعاون في موسم 2017. بعدها مثل فريق الحزم لموسم واحد، ثم انتقل للوحدة في موسم 2019 ، وفي موسم 2020 انتقل لفريق الفيصلي بنظام الإعارة ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يعود إلى فريق الإتحاد الذي شهد بداياته الكروية.

وخلال فترة تواجده مع فريق الحزم، انضم الصيعري للمنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي للمشاركة في كأس آسيا 2019، كما سبق للصيعري اللعب للمنتخب الأولمبي خلال تواجده مع فريق الاتحاد.