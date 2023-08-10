3 كؤوس تنتظر عشاق الخيل في موسم سباقات الطائف

مليونا ريال مجموع جوائز سباقات الأسبوع

متابعة- محمد الجليحي

منافسات قوية تنتظر عشاق سباقات الخيل، يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تُقام 3 كؤوس، ضمن فعاليات موسم الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.

وتنطلق سباقات الأسبوع بالحفل الـ28 اليوم الخميس، بمجموع جوائز يصل إلى 248 ألفًا، تزيد إلى 750 ألفًا في الحفل الـ29، وتبلغ 915000 ريال في الحفل الـ30، للأشواط التسعة من كل حفل.

وتتنافس نخبة من الجياد للفوز بالكؤوس الثلاثة” كأس الهدا، وكأس الشفا، وكأس وزارة النقل” التي تقام ضمن الحفلين الـ29 والـ30، بجائزة قيمتها 150 ألف ريال لكلّ كأسٍ منهم، ما يجعلهم الأغلى في سباقات الأسبوع.

ويخوض 15 جوادًا وفرسٌ واحدة الشوط الثامن المخصص للإنتاج 3 أعوام فأكثر، على مسافة 1400 متر، يوم الجمعة، لحصد كأس الهدا، أحد كؤوس الموسم الخمس المستحدثة هذا الموسم.

وينافس إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، على الكأس بجوادين، هما “حافظك الله” و”المزرج”، اللذين يتدرّبان على يد المدرّب فهد سعد. كما يعدّ من أبرز الجياد المتنافسة “تاج العلياء”، المملوك للشريف هزّاع شاكر العبدليّ، و”حلمي” لعلي حمزة نصيب الأخضر.

بالإضافة إلى “متركزة” المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تعد الفرس الوحيدة بين المشاركين، ويدّربها أحمد محمود، بينما سيقودها الخيّال كاميلو أوسبينا.

ومن الإسطبل نفسه، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيكون يتنافس الجياد الثلاثة، “المقام” و”الخير في وجهك” و”مشرهب”، على كأس وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عنوان الشوط التاسع من حفل الجمعة أيضًا.

ويدخل المالك ماجد مهل البقميّ إلى الشوط نفسه، الممتدّ لـ2000 متر والمخصّص للإنتاج بعمر 3 أعوام، بالجياد الثلاثة “هديرس” و”عزم بدوي” و”عالي الذوق”.

ويبلغ عدد المتنافسين على الكأس 16 جوادًا وفرسين هما “نسايم الرياض”، المملوكة لمرزوق ناصح المرزوقيّ، و”وردة الميادين”، لمالكها عبد الهادي شافي الشافي.

وتضمّ قائمة المشاركين في الشوط التاسع من الحفل الـ30، الذي يقام السبت، 18 جوادًا يضعون كأس الشفا، أحد الكؤوس الخمس المستحدثة أيضًا، نصب أعينهم، ومن بينهم “أوه شيك”، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

بالإضافة إلى الجوادين “بيفولين” و”ماي كود”، المملوكين للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، و”جان دي مونتالبان”، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح.

ويشارك أبناء فيحان بن فيصل المنديل، في شوط الكأس مفتوح الدرجات لعمر 3 أعوام فأكثر على مسافة 2400 متر، بالجوادين “بين يور هوبس” و”لوقانيني”.

ويحدد الشوط الثامن، الذي يمتدّ لـ1200 متر، الفائز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، بمشاركة 10 جياد، و4 أفراس، هي: “انتهاض”، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، و”الحشوريّة”، المملوكة لمحمد عويد الديحانيّ، و”الخشف الطروب”، لمالكها عبد العزيز معلا السهليّ، و”ترابط” المملوكة لعبدالله إبراهيم الخشان.

ومن الجياد المشارِكة “يمتاز”، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، و”هل ترا”، المملوك للأمير عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر بن عبد العزيز، و”ديدلي فنيشر”، المملوك لخالد مشرف مطلق بن شنان.

جوائز الجمهور مستمرّة

وكان نادي سباقات الخيل، قد وحّد مواعيد انطلاق أشواط حفلات الموسم، بحيث يبدأ أول شوطٍ من الحفل في تمام الساعة الـ 4 مساءً وآخر شوط في تمام الـ8 و20 دقيقة.

ويحظى الموسم، الذي انتصف الأسبوع الماضي، بحضورٍ جماهيري متزايد، وتشهد سباقاته منحنى تنافسيًّا تصاعديًّا مع قوة المشاركين. وبينما مرّ منه 27 حفلًا سباقيًّا، فقد تبقّت مثلُها.

وعلى هامش السباقات، يواصل النادي تنظيم مسابقة ترشيحات الجمهور، القائمة على توقّع الحصان الفائز بكلّ شوط. وبعد إجراء سحب، يحصل أصحاب التوقّعات الصحيحة على مبالغ نقديّة، مجموعها في كلّ حفل 9 آلاف ريال.