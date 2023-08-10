” كأس جديدة” لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

“الاتحاد العربي” يدشن الكأس الغالية أمام الجماهير في الطائف
الطائف – هاني البشر
دشَّن الاتحاد العربي لكرة القدم الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 مساء اليوم، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور مدير البطولة، معيض الشهري ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف، عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية، حيث تعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصاً لهذه البطولة.
وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتاً شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب). في حين، يبلغ وزن الكأس التي تمت صناعتها من قبل Sports Partners International
وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.
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