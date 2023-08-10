غدًا .. انطلاق منافسات الـ “ثنايا” ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات فئة الـ “ثنايا” ضمن المرحلة التمهيدية وقبل الأخيرة من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يوم واحد، حيث تعد إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان الذي يختتم في السابع من سبتمبر المقبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان الثلاثاء الماضي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

وستخوض فئة الحقائق 22 شوطا بحيث تقطع خلاله المطايا 110 كيلو مترات، مسافة كل شوط (5 كيلو مترات) على فترتين، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً بـ 12 شوطا، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً بـ 10 أشواط.

وشهدت أشواط المرحلة التمهيدية من المهرجان وقبل يوم من الختام مشاركة أعداد كبيرة من المطايا، لامست الـ 10 ألاف مطية شاركت من الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان، وهي: المفاريد، الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا وقبل يوم الختام غداً والمخصص لفئة الحيل والزمول.

الجدير ذكره أن اللجنة المنظمة لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان، وذلك للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث سيتم استبعاد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.