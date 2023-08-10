الرياضة الباحة تستضيف الجولة الثانية لمنافسات صعود الهضبة

الباحة- البلاد

تتواصل منافسات بطولة صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، حيث تحتضن منطفة الباحة الجولة الثانية للبطولة خلال الفترة من 11 إلى 12 أغسطس الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة. تقام المنافسات في منطقة مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة جنوب المملكة، بمشاركة أكثر من 82 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 3 كم ويتضمن نحو 29 منعطفاً بين البداية والنهاية. وأسفرت الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي، عن تصدّر السائق جان لحود الترتيب العام بعد الجولة الأولى التي ، تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني وفادي حماده في المركز الثالث، فيما تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، وهشام بديع البديع في فئة G2، ومبارك مبارك على الزبيدي في فئة G3، وربيع مؤيد الأعور في فئة G4، وجان لحود ترتيب فئة G5، وفادي يوسف حماده ترتيب فئة G6، وتصدرت السائقة جالا فيصل آل غالب ترتيب فئة كأس السيدات. وكثف المشاركون من استعداداتهم لخوض غمار جولة حماسية أخرى من البطولة لا سيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينة قيّمة للفائزين هذا العام، حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة. وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وبما يواكب المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة السعودية تويوتا 2023، كأحد أهم المحطات على خارطة رياضة المحركات السعودية، وخير إعداد واحتكاك للمشاركين في جميع الفئات.