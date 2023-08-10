خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس رواندا

كيغالي – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- رسالة شفهية لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس كاغامي له بالمقر الرئاسي، في العاصمة كيغالي.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب فخامته خلال الاستقبال، عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا غير المقيم لدى جمهورية رواندا، جمال بن محمد مدني.

وقد تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال لقائه معالي وزير خارجية جمهورية رواندا فنسنت بيروتا.