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تدشين دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1445 هـ      10 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمدينة الرياض، دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، ورؤساء المجالس الفرعية والتخصصية، وقيادات الجمعيات الأهلية في المملكة.
وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون في كلمته خلال الحفل، أن دليل العضويات، يهدف إلى اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية المجلس، بما يسهم فـي استدامة أعمال المجلس المالية، وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه الوطنية، إلى جانب حوكمة أدوار منظومة القطاع غير الربحي، موضحًا أن عضويات المجلس تأتي على 3 فئات، ولكل فئة مميزاتها في أدوار المجلس الرئيسة؛ وتشمل فئات (التمثيل، والتنسيق، والتمكين).
عقب ذلك، قدّم الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية عبدالمجيد الدهمشي عرضًا لدليل العضويات، ثم تسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العضوية الفخرية للمجلس.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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