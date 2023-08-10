تدشين دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية

البلاد – الرياض

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمدينة الرياض، دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، ورؤساء المجالس الفرعية والتخصصية، وقيادات الجمعيات الأهلية في المملكة.

وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون في كلمته خلال الحفل، أن دليل العضويات، يهدف إلى اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية المجلس، بما يسهم فـي استدامة أعمال المجلس المالية، وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه الوطنية، إلى جانب حوكمة أدوار منظومة القطاع غير الربحي، موضحًا أن عضويات المجلس تأتي على 3 فئات، ولكل فئة مميزاتها في أدوار المجلس الرئيسة؛ وتشمل فئات (التمثيل، والتنسيق، والتمكين).

عقب ذلك، قدّم الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية عبدالمجيد الدهمشي عرضًا لدليل العضويات، ثم تسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العضوية الفخرية للمجلس.