الرياضة السبت.. الموعد النهائي للتسجيل في جائزة سيف ولي العهد

متابعة – هاني البشر

تنتهي مهلة اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في التسجيل في جائزة سيف ولي العهد مع نهاية الأشواط المسائية في اليوم الختامي من المرحلة التمهيدية من المهرجان في نسخته الخامسة، حيث وضعت اللجنة المنظمة رقما خاصا للتواصل عن طريق خدمة “الواتساب” للتواصل والتسجيل. وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أعلنت قبل انطلاق المنافسات رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبعمئة وخمسين ألف ريال؛ كونها الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن، فالحاصل عليه يحمل لقبًا تاريخيًّا لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطًا. وسيتوج صاحب المركز الأول بسيف ذهبي وبمبلغ مليون ريال، وصاحب المركز الثاني بسيف فضي ومبلغ 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث بسيف برونزي ومبلغ 250 ألف ريال. وكانت جائزة سيف ولي العهد في النسخ الأربع الماضية يفوز بلقبها المالك الأكثر نقاطًا في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية، إضافة لحصوله على مبلغ مليون ريال. ووضعت اللجنة 10 شروط للمنافسة والحصول على جائزة النقاط، حيث يتم احتساب النقاط في الأشواط العامة في السباق التمهيدي والنهائي، وأن تكون ملكية المطية ملكية تامة (100%)، أو بنسبة شراكة (من 50% إلى أقل من 100%)، ويجوز أن يشمل للمالك داخل العزبة الواحدة الأخ والاب والأبناء إذا كانوا تحت نفس الشعار. كما اشترطت اللجنة أداء القسم على الهجن المشارك بها المالك سواءً كانت ملكية تامة أو بنسبة شراكة مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك، وأوضحت أنه يحق للمالك إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة أثناء فترة المهرجان. كما أوضحت اللجنة أنه لن يتم اعتماد النقاط إلا بعد نهاية المهرجان وبعد ظهور نتائج الفحص عن المنشطات، وقالت “في حال ظهور مواد منشطة أثناء الفحص المخبري في أحد المطايا المشاركة يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها فقط”. وبينت اللجنة أنه في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع الى أكثر المتنافسين حصولًا على رموز خلال المهرجان أو أكثرهم تسجيل لأفضل توقيت زمني. وختمت اللجنة أنه عند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأولى في أشواط الرموز إلى أحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم اضافة نقاطها للمالك الجديد، وأنه سيستبعد المشارك من المسابقة، في حال ثبت استخدامه لأي وسيلة؛ تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية أو استخدام أي مواد محظورة.