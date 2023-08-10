الرياضة الاتفاق يضم حمدان الشمراني على سبيل الإعارة

الدمام- البلاد

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً مع الظهير الأيسر حمدان الشمراني لدعم فارس الدهناء قادماً من الاتحاد، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. من جهته، عبّر المدافع حمدان الشمراني عن سعادته بالتوقيع والانتقال إلى الاتفاق، الذي وصفه بالعريق، مشيراً إلى أنه سيسعى بكل ما يملك لكي يكون إضافة متميزة وقال: “الحمد الله، أشكر إدارة نادي الاتحاد والشكر موصول لإدارة الاتفاق والجهاز الفني على ثقتهم”. جدير بالذكر أن الشمراني المولود في 1996 قد احترف في أندية الأهلي عام 2017، ثم انتقل إلى الفيصلي في 2018، قبل أن يلعب بقميص الاتحاد منذ 2019، وشارك معه في 95 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف كما صنع 8 أهداف. وتعتبر أهم إنجازات الشمراني المساهمة مع الاتحاد في تحقيق بطولة دوري روشن موسم 2022/23 وكذلك بطولة السوبر السعودي بموسم 2022/23.