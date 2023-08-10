ارتفاع مشاركة السعوديات في التنمية

البلاد – الرياض

أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء، تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى؛ حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 – 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 – 24) (850,780).

من ناحية أخرى، تناولت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4 % مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات.

كما تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر؛ حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر، مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021م.