الرياضة أمير المنطقة الشرقية يلتقي الفرق الفائزة في برنامج الفورمولا 1 لـ”إثراء”

الدمام- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة فريقين من الفرق الثلاثة الفائزة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في برنامج الفورمولا1 في المدارس والذي يقيمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بحضور ممثلين من المركز. وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية البرامج العلمية والمعرفية الذي تتطلب صناعة وبناء فكر لمستقبل واعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الذي تحققه البرامج العلمية الهادفة، بما ينعكس على تحفيز الشباب ومشاركتهم محليًا و دوليًا. وقدّم سموه للفريقين وهما فريق “شاهين” الذي حصد المركز الأول وفريق “أوركس” التهنئة بعد حصولهما على مراتب متقدمة في برنامج الفورمولا 1 في المدارس محليًا، فيما عّبر أعضاء الفرق عن شكرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، التي ستنعكس إيجاباً على دعمهم وتحفيزهم استعدادًا للمنافسة الدولية والتي ستشارك بها 55 دولة حول العالم مطلع شهر سبتمبر 2023 في سنغافورة. وتخلل اللقاء استعراض الإنجازات والمراحل الذي يتضمنها البرنامج بعد أن أصبح على مستوى المملكة، وجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من 50 مدرسة، اجتازوا مرحلة التأهيل والتدريب التي يقدمها البرنامج التي استمرت مدة شهرين متواصلين إذ واصل بها المشاركون التميز عبر الشغف والإبداع لقيادة مستقبل معرفي وريادة مستدامة، لاسيما أن البرنامج يستند على التصميم الهندسي ومنهج steam الذي يمثل التحدي العالمي للعلوم والهندسة والفيزياء فيتم تقديمه على أيدي خبراء وأكاديميين محليين وعالميين للوصول إلى تصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1. الجدير بالذكر أن برنامج الفورمولا1 في المدارس يقيمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) سنويًا، ينطلق بمراحل تدريجية من حيث اختيار الطلبة عبر لجان مختصة، علاوةً على تدريبهم وإعدادهم بما يتواكب مع متطلبات البرامج ووفقًا لمعاييره العالمية، كما ينتقل الطلبة إلى مرحلة المنافسة الوطنية داخل كل منطقة ويليها المسابقة على مستوى المناطق وهي التصفيات نصف النهائية وصولًا إلى مرحلة التصنفيات النهائية التي تأخذ بالفائزين إلى المشاركة العالمية وسط استعدادهم لخوض المنافسة مع كافة الفرق العالمية، كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة فرق وهي: شاهين، أوركس، و فريق عبية تمكّنت من الفوز في التصفيات النهائية التي أقيمت في إثراء مطلع يونيو 2023 بمشاركة 15 فريق من 5 مناطق على مستوى المملكة.